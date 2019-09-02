جي بالفين: متحمس لاستكشاف الثقافة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعرب النجم العالمي جي بالفين عن حماسه للقاء جمهوره في أبوظبي ومشاركته شغفه بالموسيقى اللاتينية واستكشاف التجارب الثقافية بالعاصمة الإماراتية، وذلك قبيل حفله في صالة ذا أرينا بجزيرة ياس يوم الخميس المقبل.

وسيُقام الحفل في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، وهو مهرجان ترفيهي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على مدار سبعة أيام، ستُتوج ببطولة الفنون القتالية المختلطة UFC 242.

وأكد جي بالفين، الذي يلقب بالسفير العالمي لموسيقى الريغاتون رغبته في الاطلاع على المعالم الثقافية والحضارية في زيارته الأولى لأبوظبي.

وقال «أتطلع إلى زيارة جامع الشيخ زايد الكبير الذي سمعت الكثير عن مدى فخامة تصميمه وجمال تفاصيله، وأود كذلك الاطلاع على تشكيلة الأعمال الفنية التي يزخر بها متحف اللوفر أبوظبي، خصوصاً مجموعة الأقنعة الجنائزية المذهبة التي يحتضنها المتحف من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بيرو وسائر دول أميركا الجنوبية».

ونجح بالفين في الارتقاء بمكانة الموسيقى اللاتينية إلى آفاق جديدة من خلال تبنيه قيم التسامح والتنوّع والوحدة، إذ وصل عدد مشاهدات قناته على موقع يوتيوب إلى 20 مليار مشاهدة. وتجتذب فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي أكثر من 4000 ضيف.

وسيتخلل حفل جي بالفين عرض لثنائي الهيب هوب الخليجي فليبراتشي أند دافي، صاحب الأغنية الرسمية لأسبوع أبوظبي للتحدي.