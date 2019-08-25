ميركل: ماكرون كان محقاً عندما قال «بيتنا يحترق»

المصدر: برلين - د.ب.أ

تنتظر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إشارة واضحة من قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، لوقف حرائق غابات الأمازون المروعة بأميركا الجنوبية. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قبيل توجهها لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور القمة: «سنبحث كيف يمكننا تقديم الدعم والمساعدة، وسنبعث بنداء واضح بأنه يتعين بذل كل الجهود لوقف احتراق الغابات المطيرة».

وذكرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقاً عندما قال: «بيتنا يحترق»، مضيفة أنه لا يمكن الصمت على ذلك.

وتشتعل في البرازيل حالياً حرائق في غابات الأمازون، وهي الأشد منذ سنوات. وبحسب تقارير إعلامية في أميركا الجنوبية، زادت الحرائق وتهديدات الحرائق في أكبر دولة بأميركا الجنوبية بنسبة 83%. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 70 ألف حريق، معظمها غابات تقع في ممتلكات خاصة، إلى جانب مناطق محميات طبيعية وأراضٍ للسكان الأصليين.