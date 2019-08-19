أنغام لاتينية في أسبوع أبوظبي للتحدي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع أبوظبي للتحدي، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركة نجم موسيقى الريغيتون، الكولومبي جي بالفين، الذي سيحيي حفلاً في الخامس من سبتمبر المقبل في صالة ذا أرينا بجزيرة ياس.

وتنظم فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي في الفترة من 1 - 7 سبتمبر المقبل.

وبوصفه سفيراً عالمياً لموسيقى «الريغيتون»، يشتهر بالفين بأنه أحد أبرز الموسيقيين على مستوى العالم، ويسهم النجم الكولومبي في تعزيز شعبية الموسيقى اللاتينية واحتضانها عالمياً. وتشكل مشاركة بالفين في أسبوع أبوظبي للتحدي، الإطلالة الأولى للنجم في الإمارات.

من جهته، قال مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد راشد السعيد، إن «أبوظبي توليفة استثنائية من الفنون والأذواق الفنية المختلفة، ويأتي حفل جي بالفين بطابع فني مختلف ومعبر عن طبيعة أسبوع أبوظبي للتحدي»، مشيراً إلى أن الإضافة تعكس المساعي الجادّة لتقديم برنامج يلاقي إعجاب أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة، ويستقطب اهتمام فئات المجتمع.