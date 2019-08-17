برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام

المصدر: برلين - د.ب.أ

بدأت العاصمة الألمانية برلين، أمس، اختبار أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام.

وتنقلت الحافلة الصغيرة، التي تحتوي على ستة مقاعد، في حي تيجل. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر لركوب الحافلة.

وقالت رئيسة شركة «بي في جي» للنقل في برلين، زيجريد نيكوتا، إن الاختبار سيستمر حتى نهاية العام، بهدف الوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية ووقع ذلك على الركاب.

وبحسب البيانات، فإن أقصى سرعة ستسير بها الحافلة هي 15 كيلومتراً في الساعة. وسيكون هناك مرافق على متن الحافلة، لمراقبة عملية السير والتدخل حال حدوث مشكلات.