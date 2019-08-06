البهجة بتوقيت دبي خلال العيد.. مراكز التسوق تتزيّن بالعروض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالموسيقى والعروض الترفيهية ومسيرات الألوان والفرح، تتزيّن مراكز التسوق في دبي خلال احتفالات العيد.

وسيكون زوّار ابن بطوطة مول على موعد مع عرضين مميزين في الفترة من 9 - 17 أغسطس الجاري، إذ يستضيف المركز عرض «فلاور شو» ثلاث مرات يومياً (الساعة 3 و4 و5)، بالإضافة إلى العرض الكوميدي على مسرح «لوني تيونز» (5:30، و7:30، و8:30 مساءً).



أمّا الأطفال فهم على موعد مع مهرجان خاص خلال العيد في ميركاتو، والذي يقدم فعالية «مارلون باندا إيه كيدز فيستا» خلال الفترة من 11 – 17 الجاري، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية. كما ويمكن للزوّار مشاهدة العروض الفنية المتجولة التي ستنشر أجواء الفرح في أنحاء المول (الساعة 5 و6 و8:30 مساءً).



وللمرة الأولى في دبي، يستضيف سيتي سنتر مردف عرض «سكاي بول» الذي يتضمن عروضاً بهلوانية يؤديها ست فنانين في الهواء وعلى الأرض على أنغام الموسيقى العربية التقليدية في الفترة 11 – 14 أغسطس (الساعة 4، و6، و7:30، و9 مساءً).



كما سيتمكن زوّار من مشاهدة عروض الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول على الواجهة المائية. ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في 11 و12 الجاري (8 و10 مساء).

وستملأ أجواء عيد الأضحى في دبي مراكز التسوّق بالسعادة والألوان والموسيقى، إذ يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي مول، و«ذا أوتلت فيليدج»، وسيتي ووك. وتتضمن العروض سيرك «مادلين»، وعرض «سويت دانسرز» الراقص، ومسيرة الألوان.

