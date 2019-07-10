وفاة مؤسس متاجر «بريمارك» عن 83 عاماً

المصدر: لندن - د.ب.أ

توفي مؤسس سلسلة متاجر بريمارك للملابس، آرثر ريان، عن عمر 83 عاماً، حسبما أكدت الشركة الأم العملاقة لتجارة التجزئة الإيرلندية، أسوشيتد بريتش فودز، أمس.

وكان ريان افتتح أول متجر لسلسلة الأزياء في عام 1969 في دبلن، تحت اسم بينيس، والذي لايزال يطلق على المحال التجارية في إيرلندا حتى اليوم. وتملك الشركة الآن 370 متجراً في 12 دولة، ويعمل فيها أكثر من 75 ألف شخص.

وظل ريان بعيداً عن الأضواء طوال حياته. وقالت شركة أسوشيتد بريتش فودز، إنه توفي بعد مرض قصير.

وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة الأم، بول ميرشانت، بريان بوصفه «أحد عمالقة تجارة التجزئة».