«مارون 5» تشيد بتجهيزات صالة «كوكاكولا أرينا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشادت فرقة «مارون 5» عن مدى سرورها بإحياء عرض فني في صالة «كوكاكولا أرينا»، يوم الجمعة الماضي، متحدثة عن إعجابها بالمكان والتجهيزات والأجواء الرائعة.

وقال أعضاء الفرقة: «سعدنا للغاية بكوننا أول فرقة موسيقية تؤدي عرضاً في صالة (كوكاكولا أرينا) بدبي، إنه مكان رائع وقد كان الجمهور والأجواء مذهلين، ونحن متأكدون أنها ستنال إعجاب كل الفنانين الذين سيأتون لتقديم العروض».

وقدمت «مارون 5»عرضاً ناجحاً بحضور 17 ألف متفرّج، حيث امتلأ المكان بالأجواء الحماسية، وعبرّت الفرقة عن انبهارها بالتجربة، مؤكدة أن دبي تضم مركزاً للفعاليات يستوعب أكبر العروض، وأبرز الفنانين العالميين.

وقدمت الفرقة أول عروض صالة «كوكاكولا أرينا» الموسيقية، وذلك ضمن جولتها العالمية «ريد بيل بلوز».

وكان هذا العرض ختاماً لأسبوع من العروض الافتتاحية في الصالة المغلقة، التي استهلّت بعرض للكوميدي الشهير راسيل بيترز. وتستمر سلسلة الفعاليات الفنية الصيفية مع تأكّد مشاركة «فرقة 1975» الحائزة جائزة «بريت» البريطانية لمرتين، التي قدمت مجموعة من أروع العروض الموسيقية الحية، وذلك في تاريخ 14 أغسطس، قبل عرض فرقة «ويست لايف» الشهيرة المقرر في 29 أغسطس المقبل، يتبعه عرض لـ«توني روبنز» المتحدث في مجال تطوير الذات بتاريخ الثالث من سبتمبر المقبل. تتميز «كوكاكولا أرينا» باللمسات والتصاميم المعمارية الحديثة. وتحظى الصالة الداخلية بتكييف هوائي كامل مع إمكانية تعديل منصتها حسب نوعية العرض. وتعدّ أيضاً أكبر صالة مغلقة متعدّدة الأغراض من نوعها في المنطقة، الممتدة بين إسطنبول وسنغافورة.

وتستطيع الصالة استضافة أكبر الإنتاجات وأكثرها تنوّعاً. وستسهم حفلات الفنانين العالميين، والفعاليات الرياضية، والعروض الكوميدية، وحفلات الاستقبال، والمعارض، والمؤتمرات، في تلبية كل تطلعات المقيمين والزوّار.