انفصال مارتن وداكوتا بسبب «الخِلفة»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن المغني كريس مارتن، 42 عاماً، والممثلة داكوتا جونسون، 29 عاماً، انفصلا بعد علاقة دامت نحو عامين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن السبب وراء الانفصال هو عدم رغبة داكوتا في إنجاب أطفال بالوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن صديق مقرب لكريس القول «كريس وداكوتا مختلفان تماماً في ما يتعلق بموضوع إنجاب الأطفال».

وأضاف صديق كريس «أوضح كريس أنه يريد إنجاب مزيد من الأطفال في أقرب وقت، ولكن مسيرة داكوتا المهنية بدأت تنتعش أخيراً، وآخر ما تريده هو إنجاب أطفال حالياً».

يشار إلى أن كريس لديه طفلان من زوجته السابقة جوينيث بالترو، وهما أبل (14 عاماً)، وموسيز (12 عاماً).

يذكر أن مارتن وجوينيث تزوجا لمدة 10 أعوام، قبل أن ينفصلا في مارس 2014.

وأكدت داكوتا أنها لا تفكر حالياً في تأسيس أسرة، وتريد التركيز على مسيرتها الفنية فقط لأعوام عدة على الأقل.