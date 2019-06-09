الجسمي احتفل بالعيد في أبوظبي والدمام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، احتفل الفنان حسين الجسمي في عيد الفطر، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين المنطقة الشرقية بالدمام، والعاصمة الإماراتية أبوظبي، بدأها بحفل مشترك مع الفنانة أصالة نصري في مدينة الدمام، أمام جمهور سعودي كبير تجمّع في مركز أرض المعارض في الخبر، متفاعلاً مع أغنيات الجسمي الذي تنقل بين مجموعة كبيرة منها، واضعاً نصب عينيه علاقة الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسعودي، قائلاً: «قلبي ينبض بنبضين سعودي.. إماراتي»، مضيفاً بحديثه مع الجمهور السعودي: «وصلناكم محبّة.. شوق.. فخر واحترام، لا يمكن وصف تأثير محبتكم وتفاعلكم يا أهل الشرقية، أبدعتم وكنتم العلامة الفارقة في الحفل، شكراً أهلنا وأحبابنا في السعودية». ومن الدمام، عاد الجسمي الى العاصمة أبوظبي، ليكون جاهزاً في اليوم التالي للاحتفال مع الجمهور الإماراتي والعربي بعيد الفطر، وذلك في حفل مشترك مع الفنانة بلقيس، والفنان عيسى المرزوق، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتحت هاشتاق حمل عنوان «هلا بالخليج في أبوظبي»، قدم الجسمي حفله الجماهيري في عاصمة العز أبوظبي (كما وصفها)، وسط استقبال كبير من الجمهور، متنقلاً بمجموعة كبيرة من الأغنيات التي تنوعت بين الألوان الموسيقية المختلفة الإماراتية والخليجية والعربية، بين الجمهور الحاضر من مختلف الأعمار الذين وجدوا في قاعة الحفل، مؤكداً في حديثه بعد الحفل، قائلاً: «جمعتنا عاصمة العز أبوظبي مع أروع جمهور خليجي وعربي، وعشنا لحظات الفرح في دار زايد».