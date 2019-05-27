صوت الآذان يصدح في قلعة الجاهلي التاريخية بالعين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

ارتفع هذا الأسبوع صوت الآذان مجدداً في مسجد قلعة الجاهلي التاريخية في العين، وذلك بالطريقة التقليدية بالتزامن مع الأجواء الإيمانية لشهر رمضان المبارك.

وتتميز قلعة الجاهلي بموقعها في قلب مدينة العين إلى جانب قيمتها التاريخية والهندسية، حيث تعتبر، إلى جانب المسجد، رمزاً للعمارة التقليدية في أبوظبي وتراثها الثقافي العريق.



يتكون المسجد الأثري من غرفة واحدة مع رواق مفتوح على الجانب الشرقي، والتي يتم الدخول إليه من فناء مغلق. ومن المرجح أن إنشاء المسجد، المبني من الطوب الطيني وسعف النخيل، قد تزامن مع تشييد القلعة في تسعينات القرن التاسع عشر. وتوجد في الفناء منصة منخفضة لرفع الآذان للصلاة.



ونفذت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حلولاً بسيطة للتبريد داخل المسجد علاوة على توفير موضأ قريب يستخدمها المصلون للوضوء. وتعاونت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتعيين إمام للمسجد، حيث تدير الهيئة عملية رفع الآذان عند كل صلاة من فوق المنصة التقليدية.



وقال مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جابر صالح المري : "يعكس مسجد قلعة الجاهلي نمطاً مهماً من العمارة المحلية، والتي تستجيب بشكل أساسي للموارد الطبيعية في البيئة المحيطة، وتتكيف مع طبيعة الطقس واحتياجات الناس، فقد تم إنشاء المسجد في نفس وقت إنشاء قلعة الجاهلي التي تعد من أكبر القلاع المبنية من الطوب الطيني في العين، والتي استخدمت في البداية مقراً للشيخ زايد الأول، ثم أصبحت مقراً لقوة الساحل المتصالح، وظل المسجد مواكباً لهذه التحولات الوظيفية للمبنى، وقد حافظنا على هيئته الأصلية ليبقى دليلاً حياً على نمط الحياة وقتها، وبما ينسجم مع وظيفة قلعة الجاهلي حالياً".