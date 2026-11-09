العين تُعزّز حضورها على خريطة السياحة العالمية

تقدم منطقة العين نموذجاً سياحياً يجمع بين الطبيعة والتراث، حيث تتجاور الواحات الخضراء مع الجبال الشامخة والمعالم الأثرية، في مشهد يعكس تنوع المقومات السياحية والثقافية وثراء الموروث الإماراتي، لاسيما مع اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.

وتتنوع المعالم السياحية في العين بين الواحات والحصون والقلاع التاريخية وجبل حفيت، والمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى جانب المتاحف والمراكز الثقافية والفعاليات الفنية التي تتيح للزوار التعرف إلى تاريخ المنطقة وخصوصية هويتها الثقافية.

وتروي الحصون والقلاع التاريخية فصولاً من تاريخ المنطقة ودورها في مسيرة أبوظبي ودولة الإمارات، وفي مقدمتها قلعة الجاهلي، التي شُيّدت في تسعينات القرن الـ19.

ويبرز قصر المويجعي معلماً تاريخياً يرتبط بتاريخ أسرة آل نهيان، إذ كان مقراً لإقامة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشهد ميلاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ويقدم القصر، من خلال معارضه ومقتنياته، صورة عن تاريخ المنطقة والتحولات التي شهدتها عبر العقود.

ويضيف متحف العين بُعداً معرفياً إلى المشهد الثقافي والسياحي، باعتباره أول متحف تأسس في دولة الإمارات عام 1969، بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويضم المتحف مقتنيات أثرية يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 8000 عام، تُسلّط الضوء على تاريخ الاستيطان البشري، وتطور المجتمعات المحلية وأساليب حياتها.

ولا تقتصر المقومات السياحية في العين على معالمها التاريخية، بل تمتد إلى طبيعتها الجبلية والصحراوية، إذ يُشكّل جبل حفيت أحد أبرز معالمها الطبيعية.

وتكتمل التجربة السياحية في العين بخيارات متنوعة من مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي التي تجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والتجارب العصرية، فضلاً عن الوجهات العائلية والأنشطة الخارجية التي تشجع الزوار على تمديد إقامتهم، واستكشاف المزيد من معالم المنطقة.