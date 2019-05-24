«عيادة مالية».. برنامج إذاعي يعزّز ثقافة التخطيط المالي والوعي الاستهلاكي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصها على تعزيز ثقافة المجتمع حول أفضل السلوكيات الاستهلاكية والإدارة المالية، تستعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أفضل الحلول للترشيد والموازنة بين المصروفات والعادات الشرائية اليومية عبر برنامج «عيادة مالية»، الذي يقدمه المستشار المالي عبدالله الحساوي، طوال الشهر الفضيل.

ويتطرّق الحساوي في برنامجه إلى توجيه المشاهدين لتبنّي أفضل أساليب التخطيط المالي، والاستفادة من التجارب والدراسات التي قام بها على صعيد الاستهلاك السليم، والعادات الشرائية والمرتكزة على أسس علمية ومنهجية، تضمن الاستفادة من المبالغ المالية وتوزيعها بالطرق المثلى تجنباً للهدر، والمصروفات الزائدة، لاسيما خلال الشهر الفضيل.

ويركّز البرنامج على قدرات الإنسان الذهنية في اكتساب مهارات وسلوكيات يستطيع من خلالها تحقيق اكتفاء مالي شخصي، حيث يوضح من خلال حلقاته مفهوم الميزانية وخطواتها وأسس وضعها، والأساليب المتبعة في مجال تقليل المصروفات وزيادة الموارد المالية، والعوامل المؤثرة سلباً في إدارة الدخل، أهمها النزعة الاستهلاكية الخاطئة والشراء العشوائي، وسوء استخدام بطاقات الائتمان، والمشكلات المترتبة على هذا الاستخدام، إضافة إلى حل مشكلة الاستدانة غير المنظمة.

ويرى الحساوي أن كثيراً من الأشخاص في المجتمع لا يعتبرون أن التخطيط المالي وسيلة مهمة وفاعلة، مشيراً إلى أن الإهمال والإسراف في الاستهلاك ومضاعفة الميزانية للشراء العشوائي، من العوامل التي تسهم في خلق مشكلات مالية كبيرة تعود بالسلب على الأفراد والمجتمع، ولها تأثير في الواقع الاقتصادي بشكل أكبر.

وتابع: «(عيادة مالية) هو مسمى مجازي لواقع بات يحتاج إلى إرشادات ووصفات مالية تشبه وصفات الطبيب، لما لها من أهمية تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، كما أن هذا الطرح الإعلامي يسهم في بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في التخطيط المالي، ويتحلون بالمقدرة على تنويع مشترياتهم وتوجيههم نحو اتباع أفضل الوسائل الخاصة بالتخطيط المالي».