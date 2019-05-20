بعثة مصرية - ألمانية تعثر على لقى أثرية في شرق القاهرة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار المطرية (شرق القاهرة)، عن العثور على العديد من اللقى الأثرية خلال أعمالها في موسم ربيع 2019.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار ورئيس البعثة الأثرية من الجانب المصري أيمن عشماوي، إن أعمال هذا الموسم شملت كلاً من منطقة المعسكر، ومنطقة معبد نختنبو الأول، ومنطقة 251 والمعروفة بشارع المعتصم، مشيراً إلى أن البعثة عثرت في منطقة المعسكر، التي تحتوي على ورش صناعية تؤرخ بالفترة من القرن السادس حتى الثاني قبل الميلاد، على العديد من القطع الأثرية المعاد استخدامها في الورش، والتي تمثل أجزاء من عناصر المعبد المختلفة.

وأضاف عشماوي أن بعض هذه الأجزاء تتكون من تماثيل ملكية من الأسرة 18، وأجزاء من قطع منقوشة من الحجر الجيري المحروق، كما عثرت البعثة أيضاً في الناحية الغربية من الموقع على مبنى من العصر البطلمي يحتوي على أفران لصناعة الخبز.