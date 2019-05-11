عقب مطالب بتغييره.. ميركل: نشيدنا الوطني جميل

المصدر: برلين - د.ب.أ

نأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بنفسها عن مطالب بتغيير النشيد الوطني للبلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، في برلين: «المستشارة تجد نشيدنا الوطني جميلاً للغاية، سواء بالنسبة إلى موسيقاه أو نصه».

وكان رئيس حكومة ولاية تورينغن الألمانية، الواقعة شرق ألمانيا، بودو راميلوف، دعا أخيراً، إلى وضع نشيد وطني جديد، مبرراً ذلك بأن كثيراً من سكان شرق ألمانيا لا يغنون النشيد علناً.

يشار إلى أن ميركل نشأت في ألمانيا الشرقية سابقاً.

والنشيد الوطني لألمانيا هو المقطع الثالث من قصيدة «أغنية الألمان» للشاعر الألماني أوغوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن.