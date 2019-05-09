إمبراطور اليابان الجديد يظهر بالزي التقليدي

المصدر: طوكيو - رويترز

ظهر الإمبراطور الجديد، ناروهيتو، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، أمس، بالزي الياباني التقليدي أثناء تأدية طقوس دينية، وذلك في مناسبة تسبق احتفالين مهمين هذا العام.

وأظهرت الصور، التي نشرها البلاط الإمبراطوري، ناروهيتو وهو يرتدي زياً باللون البني وقبعة سوداء طويلة، أثناء الطقوس التي أقيمت في القصر الإمبراطوري، بينما ارتدت ماساكو ثوباً باللونين الأخضر والقرمزي بأكمام طويلة.

وورث الإمبراطور الجديد (59 عاماً) العرش في الأول من مايو الجاري، بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو عن منصبه، ليكون أول إمبراطور يفعل ذلك خلال قرنين من الزمان.

وستجري مراسم تتويج ناروهيتو بحفل يقام في 22 أكتوبر المقبل، ستدعى له مئات الشخصيات الأجنبية. وسيعقب هذا احتفال عيد الشكر الكبير، يومي 14 و15 نوفمبر المقبل، حيث يستعرض ناروهيتو بشائر محصول الأرز الجديد ويصلي من أجل السلام.