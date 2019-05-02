الكويت تدشن أحد أطول الجسور البحرية في العالم

المصدر: الكويت - وكالات

دشنت الكويت، أمس، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أحد أطول الجسور البحرية في العالم، الذي يصل إلى 36 كيلومتراً، بكلفة نحو 904 ملايين دينار (ثلاثة مليارات دولار)، ويربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية الجديدة.

ونقل تلفزيون الكويت حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي یون.

وكان المقاول الرئيس للمشروع شركة هيونداي الكورية الجنوبية، بالتحالف مع المجموعة المشتركة الكويتية. وتأمل الحكومة أن يسهم الجسر الجديد في التكامل بين المنطقة الاقتصادية الشمالية التي تعتزم إقامتها، في مشروع يشمل بناء مدينة الحرير وإعمار عدد من الجزر، مع المناطق الوسطى والجنوبية المكتظة بالسكان، إذ يختصر المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة.

وقالت وزيرة الأشغال العامة، جنان بوشهري، خلال حفل الافتتاح: «نبدأ اليوم عهداً جديداً في بناء كويت 2035، واضعين نصب أعيننا تطلعات المواطنين وأمانيهم».

وأضافت أن «هذا المشروع حقق لنا جيلاً من المهندسين والمهندسات، ممن اكتسبوا خبرات غير مسبوقة في بناء الجسور والإنشاءات البحرية».