مهرجان دبي للمفروشات يلهم الجيل المقبل من المصممين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلّط فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات، التي تتواصل حتى الأربعاء المقبل، الضوء على أفضل ما تقدمه الإمارة من المفروشات والتجهيزات المنزلية، وكذلك على تصاميم مبتكرة للجيل المقبل من المبدعين.

وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن المهرجان يسهم في إلهام المصممين المحليين الشباب، وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم.

ويمنح المهرجان الطلبة العديد من الفرص لعرض أعمالهم الفنية، ومن بينهم ثلاثة من مواهب معهد دبي للتصميم والابتكار، الذين تعاونوا مع «دار صلصال للتصميم» لإبداع ثلاثة تصاميم لفناجين قهوة عربية جميلة.

وقالت الطالبة رفيف الحسن (19 عاماً): إن «أمواج الخليج العربي ورماله ألهمتني تصميمي، وممتنة لعرضه في مهرجان دبي للمفروشات، إلى جانب أعمال زملائي».

بينما وصف عبدالرحمن الحمادي (18 عاماً) المشاركة في المهرجان بالفرصة المميزة، مضيفاً «لطالما ألهمتني الحيوانات بسلوكها الفطري وطقوسها الخاصة، وأردت تصوير ذلك في تصميمي، إذ مزجت بين الأشكال العضوية والعناصر الهندسية، ولا شكّ أنّ بيع أعمالنا الفنية في أنحاء دبي، خلال فترة مهرجان دبي للمفروشات، سيشجعنا على مواصلة طريقنا ومشروعاتنا الفنية».

من ناحيتها أشارت حُميرة عزيز (18 عاماً) إلى أنها استلهمت فكرة عملها من الجانب الصناعي للعمارة المعاصرة، وقدّمت ذلك في تصميمها للفنجان من خلال استخدام الضوء والظل بطريقة لها وقع مؤثر، مضيفة عن مشاركتها في «دبي للمفروشات» أن «مثل هذه الفرص لا تتاح كثيراً للطلبة، لذلك نحن ممتنون للغاية، ومتحمسون لما سيقدمه لنا المهرجان في الأعوام المقبلة».

ويسعى معهد دبي للتصميم والابتكار إلى مساعدة المصممين المحليين الناشئين على تأسيس أنفسهم في قطاع التجهيزات المنزلية والديكور، من خلال تنظيم معرض المصممين الشباب، في «مول الإمارات» حتى الأول من مايو المقبل، الذي يقدم مجموعة من المشروعات الإبداعية لطلابه.

ويحتفي مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأفضل ما تقدمه الإمارة من المفروشات والتجهيزات المنزلية، وتستمر دورته الأولى حتى الأربعاء المقبل. ويُبرز المهرجان الجديد مكانة دبي مركزاً لتجارة التجهيزات والمفروشات المنزلية في الشرق الأوسط، ويقدّم برنامجاً يعمّ المدينة، ويشمل مجموعة من الخصومات، فضلاً عن العروض الترويجية الحصرية.