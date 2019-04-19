الحافلات آلية القيادة تغزو مدن المستقبل

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتوقّع خبراء السيارات أن الحافلات آلية القيادة ستغزو مدن المستقبل، حيث ظهر أخيراً العديد من المركبات الاختبارية، التي تعتمد على نظام القيادة الآلية من أجل تنقّل أكثر أماناً وراحة وسرعة، ما يسهم في حل مشكلة التكدس المروري في المدن المزدحمة.

ويرى خبير السيارات الألماني، توماس موزر، أن الحافلات آلية القيادة ستكتب فصل النهاية للحافلات وسيارات الأجرة التقليدية في المستقبل القريب، موضحاً أن الحافلات آلية القيادة تقوم بجمع الركاب، الذين قاموا باستدعائها عبر تطبيق على الهاتف الذكي، كما أنها تحسب مسارها لجلب أكبر عدد من العملاء في أقل وقت ممكن إلى هدف الوصول.

ويتوقع فولفجانج بيرنهارت، من مؤسسة الاستشارات «رولاند بيرجر» الألمانية، أن تُحدث الحافلات آلية القيادة ثورة في وسائل النقل العام خلال العقد المقبل، لما تتمتع به من مزايا عديدة، مثل التنقل الأكثر أماناً وراحة والأقل وقتاً وكلفة. وسيعود انخفاض عدد المركبات على الطريق بالنفع على تدفق حركة المرور وانسيابها، فضلاً عن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وفي هذا الإطار، كشف العديد من الشركات عن حافلات اختبارية، أبرزها الحافلة مرسيدس Vision Urbanetic، التي قامت بالفعل بأداء رحلة حقيقية بمدينة لاس فيغاس الأميركية، جمعت خلالها 12 راكباً، وأوصلتهم إلى هدف محدد.

ومن الشركات الأخرى، التي تعكف على تطوير حافلات آلية القيادة، شركتا «بوش» و«كونتيننتال»، في حين بدأت شركة «ZF»، بالتعاون مع شركة «e.Go» إنتاج هذه الحافلة الكهربائية بشكل قياسي.