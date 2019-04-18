5 سلوكيات خاطئة تمنعك من إنقاص الوزن

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يسعى كثيرون للحصول على القوام الممشوق والوزن المناسب، وعلى الرغم من اتباع الحميات الغذائية يفاجأ البعض بزيادة الوزن، وقد يرجع سبب ذلك إلى بعض السلوكيات الخاطئة، التي تؤثر بشكل كبير في زيادة الوزن.

وهنا خمسة من أبرز تلك السلوكيات الخاطئة.

وجبات كبيرة أو صغيرة جداً

يمكن للوجبات الكبيرة، أو حتى الصغيرة جداً، أن تخل بالتوازن الهرموني بالجسم، وتعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم، وإفراز الهرمون المسؤول عن زيادة الشهية، ورغم تناول الطعام للتوِّ، فإن المرء يشعر بالجوع بسرعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

عدم تعدد العناصر الغذائية

يعد «الجريلين» هرموناً حساساً، إذ لا يتأثر فقط بحجم وجبة الطعام، وإنما بمحتواها ومكوناتها أيضاً؛ ويطلق هذا الهرمون المسؤول عن الشهية عند تناول الوجبات ذات المحتوى المنخفض من الدهون، أو الألياف، أو البروتين.

«شحن» لا يكفي

الطاقة المهدرة أثناء التمرينات تجب إعادة شحنها، إذ تؤدي التدريبات إلى زيادة التمثيل الغذائي، ويمكن أن يستمر تأثير الاحتراق لـ24 ساعة، وعند إمداد الجسم بوجبات فقيرة يشعر المرء بالتعب، وتكون النتيجة إفراز مزيد من الجريلين، ما يشعره بالجوع.

توتر يزيد الرغبة

الشعور بالتوتر له تأثير كبير في الإحساس بالجوع، وكلما زاد توتر الشخص زاد معه إفراز الكورتيزول، الذي يزيد الرغبة في تناول الطعام.

اعتماد على السوائل

يختلف تعامل الجسم، في ما يخص الهضم، مع السوائل عن الوجبات العادية، ودائماً ما يشعر الذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية بالجوع. كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي يعزز إفراز الأنسولين، وبالتالي يميل الجسم إلى تخزين الدهون.