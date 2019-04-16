القرية العالمية.. سعادة 5 نجوم في دبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اختتمت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أكبر موسم لها على الإطلاق في 13 أبريل الجاري. واستطاعت تحسين نسبة مؤشر سعادة ضيوفها إلى 9.1 من 10، مقارنة مع 9.0 من 10 في الموسم السابق، مؤكدة مكانتها كأول وجهة ترفيهية في العالم تحصل على تصنيف خمس نجوم، بعد إتمامها بنجاح إجراءات التدقيق على أفضل الممارسات المميزة للصحة والسلامة المهنية من فئة خمس نجوم، التي أجراها مجلس السلامة البريطاني.

واستقبل الموسم 23 رقماً قياسياً من الضيوف تعدّى سبعة ملايين ضيف على مدى 166 يوماً، متقدّماً بنسبة 16% على الموسم السابق. واختتمت القرية العالمية الموسم الـ23 محققة أكثر من ثلاثة مليار درهم من المبادلات التجارية، بعد أن استضافت أكثر من 3500 منفذ، مثّلوا ثقافات 78 بلداً بفريق عمل مشترك ضمّ أكثر من 10 آلاف شريك وموظف من أكثر من 95 جنسية.

وحققت القرية العالمية في نهاية موسمها زيادات كمّية في جميع فئات التقييم، بعد أن أتاحت من خلاله أكبر عدد من المنافذ والعروض في فئات التسوق والترفيه والمطاعم في تاريخها. وقدّمت الوجهة العائلية أضخم المهرجانات والحفلات الموسيقية والعروض والفعاليات، والألعاب، والنشاطات التفاعلية في تاريخها، إضافةً إلى أضخم تجربة ترفيهية في منطقة الألعاب (كرنفال).

فتمكُّن القرية العالمية من تحسين نسبة مؤشر سعادة ضيوفها إلى 9.1 من 10، مقارنة مع 9.0 من 10 في الموسم السابق، يدل على التحسينات النوعية التي حققتها، والتي نالت استحسان ضيوفها. وقد تعزّزت تجربة العدد المتزايد من الضيوف بتسهيلات البنية التحتية الفائقة من حيث زيادة مواقف السيارات، وتوسعة الممرات المتعددة الاستخدامات، وإضافة المساحات الخضراء ومناطق الجلوس، وإنشاء جسور مسطحة جديدة. وتميّز تدفق الضيوف الوافدين وحركة المرور الداخلية والمغادرة بالسلاسة والسهولة خلال الموسم بأكمله.

قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «فخورون بتميز ونجاح الموسم الـ23 لنستمر بكوننا الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في دولة الإمارات والمنطقة. وحرص فريق عمل القرية العالمية طوال أيام الموسم على تقديم تجارب استثنائية تفوق توقعات ضيوفنا، وتسهم في تعزيز تجربتهم، من خلال طيف واسع من الفعاليات والأنشطة التي اعتمدنا فيها التنوع والتجديد، بحيث تتلاءم مع جميع الثقافات لضيوفنا من المقيمين والسياح ومختلف الأعمار».

وأضاف أنوهي أنّ «سعادة ورفاهية ضيوفنا تأتي على رأس أولوياتنا، وهو ما نبني عليه مخططنا في كل موسم، وهذا ما جعلنا نحقق نسبة 9.1 من 10 في مؤشر سعادة الضيوف، مع زيادة بلغت أكثر من 16% في أعداد الضيوف، لنستقبل ما يزيد على سبعة ملايين خلال فترة تشغيل الموسم على مدى 166 يوماً».

تعزيز موقع

وقال الرئيس التنفيذي للقرية: «نجاح هذا الموسم هو إنجاز بارز في مسيرة تطوّر القرية العالمية، وفخورون بكوننا العلامة الترفيهية الأولى في الإمارات، ونحن الآن نعمل على تعزيز موقعنا ضمن الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم، وسعداء بكوننا من ضمن الجهات المفضلة للزيارة على جدول زيارات السيّاح الذين يتوافدون إلى الدولة والمنطقة من العالم. ونحن حريصون على تقديم الأفضل لضيوفنا، ونأخذ جميع إنجازات ونجاحات هذا الموسم كنقطة بداية نبني عليها خططنا للمواسم المقبلة».

إنجازات غير مسبوقة

قدّمت الوجهة العائلية خدماتها لضيوفها خلال الموسم بأعلى المعايير، ما أسهم في حصولها على جائزة برنامج دبي للخدمة المميزة، وجائزة دبي للجودة، ضمن حفل توزيع جوائز التميز في قطاع الأعمال، الذي أقامته اقتصادية دبي أخيراً. كما حققت القرية العالمية في الموسم 23 سلسلة من الابتكارات التي نالت استحسان ضيوفها، فقد استضافت الوجهة أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم، واستقدمت من خلاله المأكولات الشعبية من أكثر من 38 منفذاً على متن قوارب وأكشاك على جانب الضفاف، وعربات «التوك التوك» المميزة، كما تضمنت الإنجازات التي تحققت للمرة الأولى نوافير مياه راقصة، مع عروض الضوء والصوت على أكبر شاشة عرض تحت الماء.

عجلة العالم

واستضافت القرية العالمية عجلة العالم الجديدة هذا الموسم، التي وصل ارتفاعها إلى 60 متراً، والتي حملت أكبر شاشة عرض مثبتة على عجلة في العالم، وصل قطرها إلى 50 متراً. كما شملت فعاليات القرية العالمية مسرح الصغار التفاعلي الجديد، الذي استضاف مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل للأطفال، وعرض «سوبر لووب» الشيّق، الذي تضمن عروضاً تحبس الأنفاس، بمشاركة أكثر من 30 محترفاً، واستضافة مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، الذي استعرض مزايا الثقافة والأعمال الحرفية الإماراتية بتنظيم من هيئة دبي للثقافة والفنون. ولعبت التحسينات على البنية التحتية للوجهة دوراً أساسياً في زيادة راحة الضيوف أثناء ترؤسها إنشاء ثمانية جسور مسطحة جديدة مستوحاة من الأيقونات المعمارية لجسور تعتبر الأكثر شهرة في العالم. واستضاف هذا الموسم تجربة جديدة من الجولات الترفيهية في منطقة الألعاب (كرنفال) مع أكثر من 30 جولة ترفيهية رائعة و30 لعبة مهارة، وأكثر من 100 لعبة فيديو. واستمتع الأطفال أيضاً بعروض «سيركس سيركس» الجديدة.

حفلات

تألقت القرية العالمية بسلسة حفلات الموسم 23 مع مجموعة من ألمع نجوم العالم في كل يوم جمعة من الموسم على المسرح الرئيس. وشملت قائمة الفنانين العالميين والعرب الذين شاركوا في الحفلات كلاً من نجم الهيب هوب العالمي جيسون ديرولو، والنجم جاي شون، وإليسا، وفرقة ميامي، وماجد المهندس، وسميرة سعيد، ونيها ككار، وأنكيت تيواري، ويارا، وبلقيس، وشيرين، وراحت فاتح علي خان، وشاه روخ خان، وبادشاه ورفتار، ومحمد منير، ورابح صقر.

محطّات

حطّمت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً خلال احتفالات اليوم الوطني 47 باستضافة أكثر من 430 ألف ضيف، لتكون بذلك الوجهة العائلية الأولى للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة. كما استضافت الوجهة مجموعة من الفعاليات والعروض الأضخم للاحتفال باليوم الوطني، شملت الكشك الذكي، وأوبريت «زايد.. قائد الأمة»، والجدار التفاعلي، وغيرها الكثير.

في مارس الماضي، حضر أكثر من 4500 رياضي الحفل الختامي لبرنامج المدن المضيفة في ألعاب الأولمبياد الخاصة في القرية العالمية، وسط أجواء من الفرح والبهجة شملت استضافة شعلة الأولمبياد، ومجموعة من العروض الترفيهية والثقافية.

430

ألف زائر في احتفالات

اليوم الوطني

لدولة الإمارات.

- استضافت الوجهة أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم.

3

مليارات درهم

من المبادلات

التجارية.