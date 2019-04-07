أوبريت وطني الأغلى في مهرجان «الثقافة والناس»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شاركت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في مهرجان الشارقة للثقافة والناس4، الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، واختتم أول من أمس.

وتسعى أطفال الشارقة، من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز قدرات الأطفال في مختلف المجالات الفنية وتطويرها، وإبراز الأنشطة التي تُقدمها لتنمية المواهب إلى جمهور المهرجان، من خلال الوجود في مثل هذه الفعاليات المجتمعية، ذات الحضور والتفاعل الكبيرين من مختلف الفئات. حيث عرضت مجموعة من الأطفال لوحتين استعراضيتين من أوبريت «وطني الأغلى»، الذي أقيم احتفاءً باليوم الوطني الـ47، الذي يُعبّر عن قيم الانتماء والولاء للوطن والآباء المؤسسين، وهما لوحة «العطاء» وجسدت معاني العطاء ومساعدة الآخرين من مبادرة القلب الكبير، وكذلك «لوحة العمل»، وهدفت إلى ترسيخ قيم العمل والإنتاج والطفرة المعمارية والعلمية، التى عاشتها الدولة.