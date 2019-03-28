«فنون العالم» بألوان المساواة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق الدورة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الفنية التي تقدم إبداعات للجمهور بأسعار مقبولة، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل المقبل.

وعلى هامش «فنون العالم دبي»، ينظم معرض فني خاصّ، تشارك فيه مجموعة من الفنانات المقيمات في الإمارات، بهدف دعم قضية المساواة في الأجور بين الجنسين في عالم الفن، وغيره من القطاعات. وقالت القيّمة على «آرت جاب» و«فنون العالم دبي»، بتول جفري، إن «هدفنا في المعرض هو دعم الفنانات حول العالم، ونظيراتهن في القطاعات الأخرى ممن يحصلن على أجور غير عادلة»، مشيرة لنتائج دراسة أصدرتها كلية لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد، كشفت عن أن أعمال الفنانات تباع في المزادات بأسعار أقل بنسبة 47.6%، قياساً بأعمال الفنانين الذكور.

من جانبه، قال مدير معرض فنون العالم دبي، أندرو وينجروف: «بوصفه الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة، يجسد (آرت جاب) رسالة قوية تحمل أهمية حقيقية؛ ونتوقع استجابة من الزوار والمشترين في دورة هذا العام من المعرض، من خلال ضم أصواتهم إلى حركة عالمية، تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين».

ويعد «آرت جاب»، الذي ينظمه «ستاندرد تشارترد»، إحدى أهم الفعاليات الجديدة، التي ستكون حاضرة في الدورة الخامسة من معرض فنون العالم دبي، الذي يشارك فيه 150 معرضاً وفناناً، يمثلون أكثر من 30 بلداً، مع أكثر من 3000 عمل فني، تتوزع بين الفن التجريدي واللوحات المبتكرة بتقنية نشر الألوان السائلة، والأعمال التكعيبية، ولوحات الوسائط المتعددة والمنحوتات بأسعار تبدأ من 100 دولار.

وفي دورته الجديدة، سيتألق «فنون العالم دبي» بفعاليات تنظم «للمرة الأولى»، من بينها الدورة الافتتاحية لأول مسابقة ومعرض للفنانين الناشئين، تنظم بالتعاون مع فنادق روف. وصممت المسابقة خصيصاً للفنانين الناشئين وأصحاب المواهب الواعدة، ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

وأضاف وينجروف: «تسهم هذه الفعاليات الجديدة في تعزيز حضور الفن بوصفه قوة دافعة للخير، فضلاً عن قدرته على معالجة القضايا الاجتماعية. وستكون دورة هذا العام غنية بالفعاليات، ما يمنح الزوار فرصة لاستكشاف التوجهات الفنية الجديدة، وتمكينهم من شراء أول الأعمال الفنية المحفزة للفكر والإبداع بأسعار معقولة».

أسماء شهيرة

وجّه «فنون العالم دبي» دعوات مشاركة لمجموعة من الفنانين العالميين البارزين، من بينهم الفنان البولندي مارسين روجال، المعروف عالمياً باسم «مستر آرت برايد»؛ والروسية جوليا سمولينكوفا؛ والإسباني الحائز جوائز مرموقة، أوجست فييلا؛ والرومانية جينا بلوندر، التي تتضمن مجموعتها الشهيرة «ويشهاوس» عناصر بصرية من أشهر الأبنية حول العالم.

وتضم قائمة المشاركين في المعرض استوديو ماريا إيلينا بينيتو للفنون من الأرجنتين، الذي يخطط للفت إعجاب الزوار، من خلال أربعة فنانين رواد من أميركا الجنوبية، ممن تصدّروا المشهد الإبداعي في دورة العام الماضي، من معرض بينالي الفن المعاصر بالأرجنتين.

3000

عمل فني، يضمها «فنون العالم دبي».