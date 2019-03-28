40 ألف زائر لـ «متحف نوبل» في «لا مير دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد «متحف نوبل 2019» الذي تنظِّمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 30 مارس الجاري في منطقة «لا مير دبي»، تحت شعار «جائزة نوبل في الأدب – عوالم مشتركة»، حضوراً جماهيرياً كبيراً وإقبالاً من جميع الفئات العمرية.

ووصل عدد زوّار المتحف إلى 40 ألف زائر منذ انطلاق المتحف وحتى الآن، وذلك عن طريق الزيارات المباشرة لمقر المتحف في دبي، أو عن طريق الجولة الافتراضية في المتحف، والتي قام بها زوّار من جميع دول العالم ومن مختلف الفئات على رابط المتحف ضمن الموقع الإلكتروني للمؤسَّسة. وشهدت فعاليات المتحف حضوراً لافتاً لطلبة المدارس والجامعات، حيث نظّم المتحف سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول الجائزة، والتي قدّمها عدد من المختصين في متحف جائزة نوبل بالسويد.

ونظمت المؤسّسة ورشة عمل تحت عنوان «تاريخ جائزة نوبل في الأدب»، وأخرى حملت عنوان «جائزة نوبل للتعبير عن الإنسانية».