«عالم المرأة السينمائي»: أفلام وإنجازات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف ريل سينما فعاليات مهرجان عالم المرأة السينمائي 2019، الذي يلقي الضوء على أفضل الأفلام والإنجازات النسائية في صناعة السينما المحلية والعالمية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتقام فعاليات الحدث في دبي مارينا مول خلال الفترة من 7 إلى 9 الجاري، مسلطاً الضوء على الإبداعات السينمائية النسائية في مجال الإنتاج والإخراج والتأليف والمونتاج والتصوير. ويقدم المهرجان للمبدعات الناشئات والمخضرمات ولعشاق السينما أيضاً فرصة استكشاف العالم من وجهة نظر المرأة. وسيركّز «مهرجان عالم المرأة السينمائي»، في كل يوم، على أحد التحديات التي تواجهها النساء في عالمنا اليوم. وسيركز اليوم الأول على العلاقة والهوية، أما اليوم الثاني فسيتطرق إلى المرأة في عالم الرياضة، في حين يلقي اليوم الأخير الضوء على حقوق الإنسان. ويعرض الحدث نخبة من الأفلام التي حصدت الجوائز أو وصلت المراحل النهائية في منافسات «مهرجان عالم المرأة السينمائي 2019»، بما في ذلك أعمال لمخرجين رجال تركز على البطولة النسائية. كما يتضمن الحدث مشاركة عدد من مخرجي الأفلام والمتحدثين الذين سيناقشون إنجازات المرأة في عالم السينما وفن صناعة الأفلام. وستقام أيضاً جلسات نقاشية لمشاركة الرؤى والأفكار حول هذا الموضوع.