5 ابتكارات لأطفال «بينالي الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يصطحب بينالي الشارقة للأطفال زوار معرضه، الذي يقام حتى 20 مارس المقبل في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، إلى عالم من الأفكار والاختراعات التي يقدمها الأطفال للحفاظ على البيئة، حيث يخصص في دورته السادسة فئة لهذه الأعمال تقدّم نماذج واختراعات مبتكرة.

واختار البينالي 12 عملاً فنيّاً عبّرت عن خيال الأطفال في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، وجسّدت شعار دورته السادسة «المستقبل بحدود خيالك»، ونفّذها نخبة من الفنانين والمصممين داخل دولة الإمارات وخارجها، بالتعاون مع «المخترعون الصغار»، الشركة العالمية المعنية بتحويل رسومات الصغار إلى نماذج واختراعات على أرض الواقع.

وتكشف رسومات الصغار، مستوى عالياً من الوعي بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة. هذا الوعي المقترن بالمعرفة والقدرة على تخطي حدود الخيال، تجسّدَ في أكثر من نموذج يجمع بين الفائدة والمتعة، ويشكل فرصة لاختراع وسائل جديدة لتفادي تداعيات التغير المناخي.

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