«قبل أن يعود أبي» يفوز بجائزة «أسوان لأفلام المرأة»

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز الفيلم الوثائقي «قبل أن يعود أبي» للمخرجة الجورجية ماري جولبياني بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي أسدل الستار على دورته الثالثة أول من أمس، في أقصى صعيد مصر.

الفيلم إنتاج مشترك بين جورجيا وفرنسا وألمانيا، وتدور أحداثه داخل إحدى القرى الجبلية في جورجيا، حيث يستعد التلاميذ لأول تجربة مشاهدة سينمائية لهم داخل الفصل، ومن بينهم الفتاتان المسلمتان إيمان وإيفا، فيصبح هذا اليوم نقطة تحول في حياتهما.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة لولي بيتري عن دورها في الفيلم اليوناني «هولي بوم»، بينما فاز جورج بوشوريشفيلي (جورجيا) بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «هورايزون». ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اليمني «عشرة أيام قبل الزفاف» للمخرج عمرو جمال.