معرض «يغمس» رواده في ألوان فان كوخ

المصدر: باريس - رويترز

يتيح معرض فني في باريس فرصة لروّاده للانغماس في الفضاءات اللونية لفن فنسنت فان كوخ، كما لم يحدث من قبل.

ويقدم معرض «لواتيليه دي لوميير» نسخاً رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان كوخ، ومنها «ليلة مرصّعة بالنجوم فوق نهر الرون»، و«ساحة كنيسة تحت المطر»، على شاشات على الأرضية والجدران. ومع التنقل بين المراحل المختلفة، يترقرق الماء عبر الضوء، بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري.

وقال مدير المعرض ميكيل كوزيجو «بالطبع سنعرض لوحة ستاري نايت، كما سنعرض (لوحات مملوءة) بزهور عباد الشمس والسوسن».

وأضاف «الفكرة هنا هي اقتراح شيء مختلف عن المتاحف الكلاسيكية. ويسمح للزوار بالدخول إلى اللوحات فعلياً».

ويستمر المعرض حتى 31 ديسمبر المقبل، وهو ثاني مشروع للفن الرقمي بعد معرض غوستاف كليمت في عام 2018.