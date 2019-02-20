5 كيلومترات للمرح.. وفئة جديدة في «جري سيدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي سيدات الشارقة عن استحداث فئة جديدة ضمن جوائز سباق «جري سيدات الشارقة»، إذ خصص النادي فئة جديدة للمشاركات الإماراتيات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.

ويهدف النادي باستحداث هذه الفئة إلى تشجيع السيدات والفتيات الإماراتيات على ممارسة الرياضة والمشاركة في السباقات الرياضية المختلفة، وخصص جوائز للفائزات بـ24 ألف درهم في فئتي خمسة و10 كيلومترات من السباق.

وينطلق السباق في الثامن من مارس المقبل في منطقة المدينة الجامعية بالشارقة، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ويضم فئتين رئيستين، الأولى خمسة كيلومترات والثانية 10 كيلومترات، إلى جانب مسابقة ترفيهية تعد الأولى من نوعها منذ إطلاق السباق، لكنها لا تدخل ضمن المنافسات، وهي سباق المرح لمسافة خمسة كيلومترات، بهدف إلهام المزيد من الفتيات والسيدات، وتشجيعهن على ممارسة رياضة الجري. من جهتها، قالت المدير العام لنادي سيدات الشارقة، خولة السركال، إن سباق جري سيدات الشارقة يفتح أبوابه للمرأة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والمستويات الرياضية، مشيرة إلى أن إدارة النادي استحدثت فئة جديدة لتشجيع السيدات والفتيات الإماراتيات اللاتي يرغبن في ممارسة التمارين الرياضية، واتخاذها أسلوب حياة يومي. وأضافت: «حظيت المرأة الإماراتية في النسخة السابقة بمشاركة كبيرة في السباق فاقت نسبة 66% من إجمالي عدد المتسابقات، وأحرزت إحدى المتسابقات الإماراتيات المركز السادس، كما أننا نشهد في الإمارات تزايداً ملحوظاً في اللاتي يمارسن الرياضات المختلفة، خصوصاً الجري، الأمر الذي يؤكد نجاح النادي في تشجيع سيدات الإمارات على ممارستها، وزيادة وعيهن بشأن ضرورة ممارسة نمط حياة أكثر صحةً». واعتبرت أن مشاهدة مئات السيدات يجتمعن معاً للاحتفال وممارسة الرياضة، تبعث على الأمل والتفاؤل، لافتة إلى أن الحدث يضم مجموعة من فعاليات التواصل، والأنشطة الترفيهية، والمأكولات الصحية الخفيفة، والألعاب بعد انتهاء السباق.