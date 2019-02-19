شرطة أبوظبي تشارك في «الوحدات المساندة للرماية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك شرطة أبوظبي في الدورة السابعة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية 2019، التي تقام في ميادين الريف بأبوظبي (طريق أبوظبي ـ دبي) تحت شعار «عام التسامح».

وتأتي المشاركة ضمن الاهتمام بتعزيز المشاركات المجتمعية، والإسهام في إنجاح الفعاليات المقامة بإمارة أبوظبي، التي تستهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبناء علاقات وشراكات استراتيجية تعمل على تحقيق أهداف وتطلعات حكومة أبوظبي. وقدمت القطاعات الشرطية العديد من العروض الخارجية، وعدداً من الفعاليات الداخلية في جناحها الخاص بالمهرجان، من بينها ميدان الرماية الداخلي، وسيناريو مسرح الجريمة، ومنصة التوعية بمضار المخدرات، ومنصة للشرطة السياحية لتوعية وتثقيف الجمهور. وتتضمن العروض الخارجية استعراضاً للدوريات الخاصة والدراجات الهوائية، وسيارات الموروث الشرطي، ودورية السعادة، ودوريات الأطفال، والكلاب البوليسية، إلى جانب عروض الفرق الموسيقية لشرطة أبوظبي داخل أروقة المهرجان، وخلال حفلي الافتتاح والختام. وأسهمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي بدور كبير في التنسيق والتعاون والتواصل مع الجهات المعنية بما يعزز تحقيق أهداف المهرجان.