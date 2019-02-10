«أمير الرومانسية» يعزف موسيقى «تايتانيك» في جزيرة العلم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استمتع عشّاق الموسيقى الراقية، مساء أول من أمس، بالأنغام الجميلة التي قدمها عازف البيانو العالمي الفرنسي ريتشارد كليدرمان، الملقب بـ«أمير الرومانسية»، خلال إحيائه لثالثة أمسيات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في جزيرة العلم، الذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى.

وقدم كليدرمان سلسلة من المعزوفات، من بينها موسيقى فيلم «تايتانيك» الشهير، كما أدى مقطوعات «ليالي موسكو»، وغيرها من الأعمال التي مزج فيها ما بين موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية.

وعلى مسرح جزيرة العلم بالشارقة، اكتشف الحضور صوتاً موسيقياً من كوريا الجنوبية، مع المغنية جوني شوي، التي أخذت الحضور في رحلة مع الموسيقى الكورية، بأدائها الذي يمزج ما بين الموسيقى الكورية التقليدية والروك والجاز.