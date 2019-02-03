فايا يونان ونغم الكورية في أولى ليالي «الموسيقى العالمية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحيت الفنانة السورية السويدية، فايا يونان، أول من أمس، أمسية غنائية على مسرح جزيرة العلم في الشارقة، بحضور المئات من المعجبين والمحبين لصوتها الشاب، وأغنياتها الإنسانية والرومانسية.

وجاءت الأمسية لتعلن انطلاق أولى حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، والذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى.

وتعد فايا يونان، التي حصدت العام الماضي لقب أفضل مطربة سورية لعام 2018، ضمن جوائز «داف باما ميوزيك أوورد» الألمانية، أول مغنية عربية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك من «باب التمويل الجماعي» لأغنيتها «أُحب يديك»، حيثُ أُنتج الفيديو الكليب الخاص بالأغنية بتمويل جماعي، بعد أن جمعت يونان نحو 25 ألف دولار، لتمويل تصوير وإنتاج الأغنية التي حققت شهرة كبيرة لها.

غنت فايا «أحب يديك» من كلمات الشاعر مهدي منصور، وألحان وتوزيع ريان الهبر، فأمتعت الحضور الذين طربوا لكلماتها وألحانها، وواصلت مع أغنياتها «يا ليته يعلم» من ألحان فايا يونان، وتوزيع ريان الهبر، و«حب الأقوياء» من كلمات مهدي منصور، وألحان يعرب سميرات، واستمتع الجمهور أكثر بأغنية «بيناتنا في بحر» من كلمات وألحان خالد الهبر، وتوزيع ريان الهبر.

وسبقت الحفل الرسمي لانطلاق المهرجان أمسية موسيقية أخرى على الخشبة نفسها لضيف شرف المهرجان كوريا الجنوبية، أحيتها فرقة النغم الكورية الفلكلورية.