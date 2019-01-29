«بلاك بانثر».. أفضل فيلم أميركي في 2018

المصدر: د.ب.أ - لوس أنجلوس

فاز فيلم «بلاك بانثر» بجائزة رابطة الممثلين الأميركيين لأفضل فيلم أميركي في عام 2018. وفازت الممثلة جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «ذا وايف»، متغلبة على المغنية ليدي غاغا مجدداً. واستمر الممثل رامي مالك، في تحقيق نجاحات، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل رئيس عن دوره في فيلم «بوهيمان رابسودي». وحاز مسلسل «ذا مارفليز مسز مايسل» ثلاث جوائز، منها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل لطوني شلهوب. وتمكنت الممثلة إيملي بلانت من الفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في فيلم «إيه كويت بلاس»، الذي أخرجه زوجها الممثل جون كراسينسكي.

وفاز الممثل دارين كريس بجائزة أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير لأول مرة، عن دوره في مسلسل «ذا اسسينشن أوف جياني فيرزاتشي: أميركان جرايم ستوري». وشهد الحفل تكريم الممثل آلان الدا، حيث تم منحه جائزة تقديرية عن مجمل أعماله. وفي فئة المسلسلات الدرامية، تمكن الممثل جاسون بيتمون، من الفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «أوارك»، في حين فازت الممثلة ساندرا او، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «كيلينغ إيف». وقد أقيم الحفل الـ25 للرابطة في لوس أنجلوس.