ماراثون إعادة التدوير.. توعية وترفيه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اجتذب ماراثون إعادة التدوير 2019، الذي استضافته القصباء، بالتعاون مع «بيئة» والجمعية الهندية بالشارقة، مئات المشاركين.

ويأتي تنظيم الماراثون لترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وتوعية أبناء المجتمع بأهمية إعادة التدوير، وتعريفهم بأحدث التقنيات المتبعة في هذا المجال.

واجتمع المتسابقون في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس، للاستعداد للمشاركة في الماراثون، الذي استمر على مدار ساعتين، وامتد على مسافة ثلاثة كيلومترات، وشارك فيه صغار وكبار، حرصوا على أن يعبّروا عن روح الشعور بالمسؤولية نحو أهمية المحافظة على البيئة، وأن يكونوا جزءاً من حملة التوعية بأهمية حماية البيئة، وترسيخ الممارسات الإيجابية بين شرائح المجتمع.

وتفاعل المشاركون مع الفعاليات الترفيهية والنشاطات، التي عرفتهم بطرق تدوير النفايات والمواد المستهلكة، وأهمية فصلها ووضعها في حاويات التدوير، وحصل الفائزون في نهاية الماراثون على جوائز وشهادات تقديرية لمشاركتهم في الحدث.

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كيلومترات امتدت مسافة الماراثون، الذي هدف إلى ترسيخ الممارسات الإيجابية نحو البيئة.