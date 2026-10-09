مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس مجلس إدارة "سي في سي ماراثون" فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي في سي ماراثون" العالمية بروس ريتشاردز، وبحثا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "برؤية قيادتها، تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين، ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33."