نجمة بوليوود نرجس فخري في «إكس يوغا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إكس دبي»، أمس، عن مشاركة نجمة بوليوود الشهيرة والشغوفة باللياقة، نرجس فخري، في النسخة الثالثة من مهرجان «إكس يوغا دبي»، بدعم من «دبي القابضة».

ويقام المهرجان على مدار يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، على شاطئ «كايت بيتش»، ليقدم أكثر من 55 نشاطاً مجانياً، تتنوع بين الصفوف والجلسات وورش العمل المصممة لتناسب عشاق اليوغا على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم.

ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان أكثر من 15 ألف مشارك في البرنامج، مع افتتاح باب التسجيل، ليضم العديد من دروس اليوغا، مثل «يوغا الهولا هوب» و«اليوغا البهلوانية»، ورقصة «البرانا»، إضافة إلى تمارين «أنيمال فلو» و«التاي تشي» و«يوغا بالعربي»، إلى جانب مجموعة من الجلسات الحوارية والتأمل وعروض الأداء. وتحضر النجمة نرجس فخري الجلسة الافتتاحية للمهرجان في يومه الأول، وبالتحديد في الساعة الثامنة صباحاً، وستشهد الجلسة الافتتاحية التي ستقام تحت إشراف «ديبيكا ميهتا»، مدربة يوغا المشاهير الهندية، حضور 2500 شخص. وفي تعليق لها على المشاركة، قالت نرجس فخري: «لطالما كانت اليوغا من الأمور المهمة في حياتي، كونها تساعدني في الحفاظ على تركيزي وطاقتي الإيجابية، إذ إن الموضوع يتخطى المرونة واللياقة البدنية، ليشمل تعزيز قوة الإرادة والصفاء الذهني، وإيجاد أرضية مشتركة للتواصل مع الآخرين من حولي. أتطلع للتدريب القادم مع ديبيكا ميهتا، التي تعتبر إحدى أكثر مدربي اليوغا ابتكاراً وأكثرهم إلهاماً».

وأضافت: «متحمسة للمشاركة في تمارين اليوغا مع عشاقها في دبي». من جهته، قال محمد جواد، مدير عام «إكس دبي»: «شهد مهرجان (إكس يوغا دبي) تطوراً كبيراً خلال دوراته الماضية، من ازدياد أعداد المشاركين، وعرض أنماط جديدة من اليوغا، ومشاركة مجموعة متنوعة ومختلفة من مدربي اليوغا المحليين والعالميين، إضافة إلى توفير مساحات أكبر للحضور، وتجارب أفضل من حيث الفعاليات في قرية المهرجان».

وأضاف: «سيحظى عشاق اليوغا على اختلاف مستوياتهم بفرصة رائعةٍ لتجاوز حدود إمكاناتهم، والاحتفال بما تمثله اليوغا من توازن الروح، والإحساس بالعطاء وصفاء الذهن في ظل دعم مجتمع (محبي اليوغا)، حيث سيشاركون في برنامج حافل من التعلم والتشويق والترفيه».

يُذكر أن النجمة وعارضة الأزياء نرجس فخري قد شاركت في العديد من أفلام بوليوود الناجحة، مثل «روكستار» و«مدرس كافيه» و«ماين تيرا هيرو»، وفيلم التجسس والحركة الهندي «سباي».