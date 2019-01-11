«فن» تبني أجيالاً من المبدعين السينمائيين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت «فن» المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، مخيمها الشتوي، أمس، في نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي هدف إلى دعم معارف الأطفال واليافعين في صناعة الأفلام السينمائية، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم في مجالات كتابة السيناريو والتمثيل.

وقدم المخيم الشتوي على مدار أسبوع سلسلة من الفعاليات والورش التفاعلية والأنشطة الترفيهية، التي تتناسب مع الأطفال من عمر 13 إلى 18عاماً، يتعلم من خلالها المشاركون خطوات كتابة القصة والسيناريو، إلى جانب التعرف إلى مختلف أنواع الأدوار في التمثيل.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «جاء تنظيمنا للمخيم الشتوي، في إطار توفير منصّة تعليمية ثقافية ترفيهية، يتمكن خلالها المشاركون من التعرف إلى طرق كتابة السيناريو وتحويله إلى مشاهد تمثيلية، بطرق شيقة وممتعة تسهم في مساعدتهم على التعبير عن أنفسهم، وتلبية شغفهم باكتشاف عالم صناعة الأفلام وأسراره، بما يسهم في تأسيس جيل جديد من السينمائيين والممثلين المبدعين القادرين على تمثيل مجتمعهم ووطنهم في مختلف المحافل المحلية والعالمية، ونقل هويتهم الوطنية إلى جميع أنحاء العالم».