أهازيج إماراتية أمام بوابة الهند

المصدر: نيودلهي - الإمارات اليوم

جابت عروض وأهازيج إماراتية مدينة نيودلهي، لتبرز ملامح من التراث الإماراتي أمام بوابة الهند، الصرح التاريخي الوطني في البلاد، وبمعرض نيودلهي للكتاب، وبالعديد من الساحات والشوارع.

وتنظم الفعاليات احتفاءً باختيار الشارقة ضيف شرف الدورة

الـ27 لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب.

وقدّمت فرقة الشارقة الوطنية عدداً من العروض الشعبية التي عرّفت الزوّار بأبرز الملامح التراثية لدولة الإمارات، من خلال العزف على آلة الطنبورة الوترية، والطبل الكبير (الشيندو)، إضافة إلى استعراضات فلكلورية على آلة المزمار (الأنديما)، أو ما يطلق عليها شعبياً (الهبّان)، وهي قربة جلدية تحاكي في موسيقاها القربة الأسكتلندية.

واشتملت العروض - التي قدمتها الفرقة للجمهور - رقصات شعبية تسرد حكاية المجتمع الإماراتي، وتعرّف بالحِرف التقليدية الأصيلة التي كان يصنعها الأجداد، إذ أخذ أعضاء الفرقة من خلال أزيائهم التقليدية الزوّار في جولة عرّفت بأنماط المعيشة الإماراتية التي كانت تشتهر في الماضي، في مشاهد تداخل بها الغناء والأهازيج الخاصة التي يحفل بها التراث الشعبي الاماراتي.

واكتظت الشوارع المحاذية لبوابة الهند بالزوّار الذين تفاعلوا مع الرقصات والأهازيج الإماراتية، التي قدمتها الفرقة على وقع الطبول والغناء التراثي، الذي ينشد أشعاراً شعبية تروي حكايات مروية في الذاكرة المحلية الإماراتية.