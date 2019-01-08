جزيرة ياس تُزيح الستار عن فعالياتها للنصف الأول من 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في الإمارات، عن استعداداتها لاستضافة باقة فريدة ومتنوعة من الفعاليات خلال النصف الأول من عام 2019، حيث من المقرر أن يقام فيها أكثر من 30 حدثاً ترفيهياً، بما في ذلك المهرجانات الرياضية والعائلية والموسيقية الجديدة.

وقال ليون مارش، مدير إدارة الفعاليات والوجهات في الجزيرة: «تمكنت جزيرة ياس من إرساء مكانتها اليوم كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في دولة الإمارات، حيث حرصت هذا العام على تقديم برنامج يضم أكثر من 400 فعالية تثري زيارة ضيوف الجزيرة من داخل الإمارات وخارجها، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجارب ترفيهية عالمية المستوى، إلى جانب باقة من أفضل الفنادق والمرافق الترفيهية الحاصلة على جوائز مرموقة».

وأضاف: «لقد شهدنا نمواً ملحوظاً في مدى الإقبال على الفعاليات التي تستضيفها جزيرة ياس من مهرجانات عائلية وفعاليات متنوعة؛ مثل كرنفال الشتاء وأفلام ياس في الحديقة ومهرجان ياس للياقة، وغير ذلك، التي استقبلت ضعف عدد الزوار مقارنة مع العام الماضي».

وأوضح أنه يمكن لزوار الجزيرة خلال النصف الأول من العام الجديد 2019 الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والعائلية عالمية المستوى، وأبرز الفعاليات التي تقام أول مرة في المنطقة، مؤكداً على مساعي الجزيرة لتقديم الأفضل دوماً في قطاع الترفيه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

«بطولة العالم للرالي كروس»

تستضيف حلبة مرسى ياس في العام الجديد فعاليات سباق بطولة العالم للرالي كروس 2019، الذي يقام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خلال عطلة نهاية أسبوع حافلة بالحماسة والتشويق يومي 5 و6 أبريل؛ حيث السرعة على حلبة السباق والموسيقى والترفيه، التي ستبقي محبي السباقات في تأهب طوال الوقت.

«سيرك دو سوليه»

تستضيف الجزيرة خلال الفترة من 6 إلى 16 مارس تجربة مسرحية لا مثيل لها يقدّمها «سيرك دو سوليه»، حيث سيتم إطلاق العرض الجديد «بازار»، للمرة الأولى في الشرق الأوسط حصرياً في جزيرة ياس، ليتمتع الجمهور بأداء أكروباتي ورقصات تضمن للحضور قضاء أمتع الأوقات.

«مهرجان ياس كيدز»

تستعد جزيرة ياس لتقديم تجربة ممتعة غير مسبوقة للعائلات مع مهرجان ياس كيدز، أكبر مغامرة في الهواء الطلق تقام للأطفال في جزيرة ياس، وتمتد لثلاثة أيام؛ من 21 وحتى 23 فبراير في ميدان دو، والتي تضم العديد من الأنشطة والمغامرات الشيقة. ويمكن للأطفال الاستمتاع بفعالية «الديسكو الصامت»، واعتلاء منصة «عروض المواهب»، وتحضير الطعام في خيمة الشيف الصغير، أو حتى استكشاف العالم من حولهم داخل منطقة الاكتشافات.

«رأس السنة الصينية»

يمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفال برأس السنة الصينية بأجواء جديدة ومتميزة في المدن الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس: عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وذلك في الفترة من 1 - 9 فبراير المقبل. وتضم هذه الاحتفالات عرض السيرك الرائع وفعاليات إبداعية للأطفال، فضلاً عن الطعام الصيني الشهي والاستعراضات المميزة.

«حفل غنائي للسيدات»

تنظم «ياس ووتروورلد» أول حفل غنائي مخصص للسيدات مع عرض «ليلة للسيدات» الخاص يوم 21 مارس، تحييه النجمة الإماراتية بلقيس. ويمكن لعشاق الموسيقى كذلك التمتع بمهرجان بوب مارلي الذي يضم فرقة «أوريجينل وايلرز»، الذي سيقام على شاطئ ياس في 8 فبراير.

«ياس للألعاب»

محترفو ألعاب الفيديو مدعوون مجدداً لخوض العديد من التحديات واللعب مع مهرجان ياس للألعاب في الفترة ما بين 5-15 يونيو في «ياس مول»، الذي يضم ألعاباً مستوحاة من الماضي، أو المشاركة في الأنشطة التي تقام على المسرح الرئيس، والعديد من التجارب الممتعة التي يمكن الاختيار من بينها.

«السي فود الأول»

تستضيف «ياس مارينا» في الفترة من 21-23 مارس مهرجان «السي فود الأول». وينطلق مجدداً الموسم الثاني من نادي سوشال في شاطئ ياس الذي يتيح للجميع تذوق أشهى المأكولات في الفترة من 11-13 أبريل من خلال أكثر من 15 تجربة طعام مختلفة، إلى جانب قضاء وقت ممتع على الشاطئ ومشاهدة السينما في الهواء الطلق، والمشاركة في ورش العمل والاستمتاع بالعروض المباشرة.

«الحيوانات الأليفة»

يشهد العام الجديد عودة مجموعة من الاحتفالات والفعاليات والمهرجانات المميزة التي اعتادها وأحبها زوار الجزيرة، بما في ذلك مهرجان أبوظبي للحيوانات الأليفة، أفلام ياس في الحديقة، مهرجان اللياقة البدنية، تحدي ياس سوبر ستريت، سباق مجلس أبوظبي الرياضي للجري، تراي ياس أكتيف لايف من «ضمان»، سلسلة سباقات ياس، أمسيات ياس للدراج، مهرجان الربيع في ياس ووتروورلد، بالإضافة لاحتفالات جزيرة ياس بمناسبة عيد الفطر، التي تضيء سماء الجزيرة بالألعاب النارية.

- 400 فعالية تُثري زيارة ضيوف الجزيرة من الإمارات وخارجها، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجارب ترفيهية عالمية.