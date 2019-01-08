200 متسابق في «جري مَرِح» بجزيرة العلم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصها على تعزيز دورها المجتمعي في نشر الوعي حول أهمية تبنّي نمط حياة صحي وسليم لجميع أفراد الأسرة، نظّمت جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، بالتعاون مع فريق الشارقة للترايثلون والتثقيف الصحي، سباقاً ترفيهياً رياضياً للعائلات، أول من أمس، تحت عنوان «الجري المَرِح» لمسافة ثلاثة كيلومترات، على مضمار الجري التابع لها.

وشارك في السباق أكثر من 200 شخص من مختلف الجنسيات، حيث قدمت الجزيرة خلال الفعالية فحوصاً مجانية وميداليات تذكارية لجميع المشاركين، اشتملت على فحوص سكر الدم من قبل جمعية أصدقاء مرضى السكري، وهشاشة العظام من قبل جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وفحوص خاصة لضغط الدم قدمتها جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إلى جانب استشارات وهدايا خاصة للأمهات قدمتها جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، كما جرى توزيع منشورات وهدايا تذكارية على المشاركين، إلى جانب تنظيم عرض موسيقي لمجموعة كشافة الأغا خان، خلال فترة الفعالية، وهي فرقة تعزف على الطبول مكونة من 35 طفلاً.