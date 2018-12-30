تكريم غواصين لدورهم في إنقاذ «فتية الكهف»

المصدر: لندن - د.ب.أ

جرى في لندن، أمس، تكريم الغواصين البريطانيين الذين لعبوا دوراً في إنقاذ فريق كرة القدم التايلاندي، الذي احتجز في كهف في يوليو الماضي، بمنحهم أوسمة تقديراً لجهودهم.

وتم منح ريتشارد ستانتون وجون فولانثن، اللذين كانا أول من وصل إلى الفتية ميدالية جورج، أو «جورج ميدال»، وهي ثاني أرفع وسام مدني للبسالة، والتي تم الإعلان عنها ضمن قائمة المكرمين في بريطانيا بمناسبة العام الجديد.

وحصل المغترب فيرن أونسورث (63 عاماً)، الذي يعيش في تايلاند على جائزة «عضو الإمبراطورية البريطانية»، بجانب جوشوا براتشيلي والعريف كونر روي (26 عاماً) من أسكتلندا.

وحصل كريستوفر جويل وجاسون مالينسون (50 عاماً) من هدرسفيلد، ويست يوركشير، على «جالنتري ميدال»، أو ميدالية البسالة التي تقدمها الملكة لأعمال الشجاعة النموذجية.