جيف بريدجز يحصل على «غولدن غلوب»

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية إن النجم جيف بريدجز، الحاصل على جائزة الأوسكار، سيحصل خلال حفل جوائز غولدن غلوب في يناير المقبل، على جائزة عن مجمل أعماله من أفلام الغرب الأميركي، مثل «الشجاعة الحقيقية» (ترو جريت)، إلى الأفلام الكوميدية مثل «ليباوسكي الكبير» (ذا بيج ليباوسكي). وسيحصل بريدجز على جائزة «سيسيل بي دوميل»، التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سنوياً، لشخصية كانت لها بصمة دائمة في عالم السينما.

وكان النجم البالغ من العمر 69 عاماً، قد ترشح من قبل لجوائز غولدن غلوب خمس مرات، وحصل عليها مرة عن دوره كفنان لموسيقى الريف أفل نجمه في فيلم «القلب المجنون» (كريزي هارت)، الذي حصل عنه أيضاً على جائزة الأوسكار.

وقالت ميهر تاتنا، رئيسة رابطة هوليوود للصحافة، في بيان أول من أمس: «مجمل أعمال بريديجز الرائعة والمتنوعة، خلبت ألباب وعقول المتفرجين في أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود». وسيجري تسليم الجائزة في السادس من يناير المقبل.