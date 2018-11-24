500 من عشّاق «التحدّي» الصغار يتنافسون في «الترياثلون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات «تحدّي دبي للياقة»، استضافت وجهة «لامير» في دبي، سباق «X3 Junior ترياثلون» الذي نظمته «إكس دبي»، بالتعاون مع «مراس».

وشهد السباق مشاركة 500 من عشّاق الرياضة الصغار الذين تنافسوا في السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري ضمن مسار مُعد خصيصاً في منطقة «لامير» لاستضافة سباق الترياثلون، الذي يعد الفعالية قبل الأخيرة في برنامج «إكس دبي» خلال النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة.

ونظم السباق للرياضيين الصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة و16 عاماً، موزعين على فئات عدة، لكل منها مسار مختلف من حيث المسافات.

ويأتي السباق خلال عطلة الأسبوع الأخيرة من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي، والتشجيع على ممارسة الرياضة كجزء من النشاط اليومي.

وكرّمت «إكس دبي» الفائزين في كل فئة بالكؤوس والهدايا.

وبالإضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، احتفت «إكس دبي» بجميع الأطفال المشاركين الذين وصلوا إلى خط النهاية، من خلال إعطائهم ميداليات تقديراً لإنجازهم.

من جانبه، قال مدير عام «إكس دبي»، محمد جواد: «لقد استطاع عشاق التحدي من الصغار، اليوم، أن يثبتوا أن لديهم القدرة على تخطي حدود إمكاناتهم، وكانوا مصدر إلهام لنا من خلال تحلّيهم بروح الشجاعة، وبذل كل ما يمكنهم من جهد وعزيمة، والاستمتاع في كل ما قاموا به».

بينما دعا سامي برنز، الفائز بسباق الفئة العمرية من 14-16 سنة، الآخرين، خصوصاً من الشبان، للمشاركة في تحدي ترياثلون، وقال إن «السباق فرصة لرفع المعنويات والثقة، بالإضافة إلى زيادة مستوى اللياقة. وسيكون له العديد من الفوائد الصحية والجسدية على المدى الطويل».

كما كرّم فريق «إكس دبي» إيزاك خادري، ومنحه جائزة الروح الرياضية، نظراً للدعم الكبير الذي أظهره لأصدقائه المشاركين في السباق. وقال: «أعتقد أن مساعدة الناس أمر رائع؛ إذ يمنحهم الفرصة لبذل المزيد. ولقد استمتعت حقاً بكوني جزءاً من هذا الحدث من خلال مساعدة الآخرين».

يشار إلى أن هذا السباق يضاف إلى مجموعة السباقات والفعاليات التي نظمتها «إكس دبي» بالتزامن مع النسخة السنوية الثانية من تحدي دبي للياقة؛ بما فيها سباق إكس دبي سبارتن للسيدات الذي نظم في 27 أكتوبر الماضي، وسباق إكس دبي سبارتن الذي نظم بالتعاون مع «دبي القابضة» في 17 نوفمبر الجاري بمنطقة حتا.

ويأتي سباق «X3 Junior ترياثلون» ليكون الفعالية قبل الأخيرة ضمن تحدي دبي للياقة، إذ تنظم «إكس دبي» اليوم، جلسة إكس يوغا قبل مغيب الشمس بالتعاون مع «ريبوك» في منطقة سيزار بلوووترز في دبي.