مصر تستعيد 26 قطعة أثرية من سويسرا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تسلّمت مصر، أمس، 26 قطعة أثرية صغيرة مختلفة الأحجام، تنتمي للحضارة المصرية القديمة من السلطات السويسرية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سفير مصر لدى سويسرا، هشام سيف الدين، تسلّم من السلطات السويسرية القطع الأثرية.

وأعرب سيف الدين، خلال مراسم تسلّم القطع الأثرية، عن تقدير مصر لجهود السلطات السويسرية لإرجاع تلك القطع، وعبّر عن تطلعه لقيام المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الثقافية باستمرار بذل الجهود للعمل على حل عدد من القضايا العالقة الخاصة بقطع أثرية مصرية قيّمة أخرى جارٍ العمل على استردادها.

وحسب الوزارة، فإن مصر وقعت اتفاقية مع سويسرا في أبريل عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 2011، لمنع الاتجار بشكل غير مشروع في المقتنيات الثقافية، والعمل على إعادتها إلى موطنها الأصلي.