تمديد مهرجان دبي للتسوّق حتى 2 فبراير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تمديد تاريخ مهرجان دبي للتسوق لمدّة أسبوع إضافي، حيث ستنطلق فعالياته في 26 ديسمبر 2018 وتستمر حتى الثاني من فبراير 2019.

وستتضمّن الدورة الـ24 للمهرجان العديد من الخيارات أمام الزوّار والعائلات لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بكل ما تزخر به مراكز التسوّق من فعاليات، إلى جانب العروض الترويجية والخصومات الهائلة التي تقدّمها أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تنظيم سحوبات كبرى تقدّم من خلالها مجموعة كبيرة من الجوائز الرائعة كالسيارات الفاخرة، والقطع الذهبية والمجوهرات، بالإضافة إلى مبالغ نقدية.

وإلى جانب تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية، يقدم المهرجان كذلك للجمهور حفلات فنية، وعروضاً رائعة للألعاب النارية، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف مراكز التسوّق. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يُعدّ مهرجان دبي للتسوّق من أبرز المهرجانات ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، كما يشهد في كل عام إقبالاً هائلاً من قبل المقيمين والزوّار. هذا ونعِد خلال هذه السنة بتقديم برنامجٍ متنوع يمتد لأكثر من خمسة أسابيع حافلة بالمفاجآت والتخفيضات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة، الأمر الذي يثري تجربة التسوق في دبي، ويجعلها وجهة تستقطب العديد من الزوّار. كما أننا ندعو الجميع للاستمتاع بتلك الفعاليات، والاستعداد للمفاجآت التي أعددناها».