قرّاء «الإمارات اليوم» يواصلون التحدي في «ريكسوس»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل عدد من قراء «الإمارات اليوم» تحدي اللياقة في المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتستمر 30 يوماً، حيث استضاف فندق ريكسوس في منطقة جميرا، عدداً من قراء الجريدة، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من مقيمي الفندق السياحي الفاخر، لممارسة حصة تدريبية استمرت لمدة ساعة، بتنظيم من «جولدن جيم»، وكانت عبارة عن تدريب لعبة «اليوغا»، ولاقت إقبالاً كبيراً من المشاركين.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة لفندق ريكسوس، إيمان الخطيب، إن الفندق يحرص دائماً على الاهتمام بالمشاركة الرياضية في مختلف المبادرات، إضافة إلى تخصيص برامج رياضية خاصة بنزلاء الفندق لكسر الروتين اليومي، إضافة إلى تنوع البرامج الرياضية لنزلاء الفندق، ما بين تدريبات خفيفة وكروسفيت، إضافة إلى عدد آخر من الرياضات.

من جانبه، أشار أحمد فرس، وهو أحد المشاركين في البرنامج الرياضي، أمس، إلى أنه من رواد المركز الرياضي «جولدن جيم»، الذي يحرص دائماً على توفير أحدث الطرق الرياضية والبرامج. ودعا فرس إلى الحرص على المواظبة على التدريبات الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، إذ سيكون لها أثر كبير في حياة الأشخاص، وتزيد من إنتاجيتهم في العمل ولا تؤثر فيهم. وبدأ التدريب الرياضي، الذي أقيم في منطقة الشاطئ الخاص بالفندق، بعملية الإحماء، ثم بداية تدريب اليوغا، الذي يعتمد على إطالة العضلات، والتركيز من أجل إزالة أي ضغوط ناتجة عن العمل والمجهود. وحرص المشاركون على تحقيق الاستفادة القصوى من المدربة التابعة لمركز «جولدن جيم»، الذي يملك مراكز متعددة للتدريب في أماكن مختلفة داخل دبي.