علي ربيع وأمير كرارة يبدآن التصوير لـ «رمضان»

المصدر: نجلاء أبوالنجا - القاهرة

تخبط كبير تشهده الخريطة الدرامية المصرية، بسبب الظروف الإنتاجية المتعثرة حالياً في مصر، وعدم تحمس المنتجين لإطلاق أعمال فنية قد يجدون صعوبات في بيعها وتسويقها، وبالتالي ستحقق خسائر أكيدة.

ووسط هذه الظروف الصعبة نجا بعض هذه المسلسلات، ليبدأ تصوير بعضها، ومن أبرز المسلسلات التي استقرت، وستخوض السباق الرمضاني مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، للفنان الشاب علي ربيع، الذي نجح بشكل كبير العام الماضي بمسلسل «سك على اخواتك»، وكان أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.

ويجري هذه الأيام ترشيح أبطال مسلسل «فكرة بمليون جنيه» حالياً، ومن المحتمل أن يشارك معظم أبطال مسلسل «سك على اخواتك» في هذا العمل ليتم تكرار التعاون، ومن أبرز المشاركين هنا الزاهد وكريم عفيفي وصبري فواز وسهر الصايغ وجيسي عبده وصلاح عبدالله وسلوى خطاب، ويندرج المسلسل تحت قائمة الأعمال الكوميدية، وسينطلق تصويره بداية ديسمبر المقبل، والعمل من تأليف إبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

ومن المسلسلات التي تتربع على قمة الخريطة الرمضانية، منذ الآن، الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، للنجم أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، ومن إنتاج تامر مرسي. ونظراً لأن الجزء الثاني من المسلسل قد وقع فيه اغتيال نحو 16 شخصية من الأبطال ضمن سياق الأحداث، وجد مخرج العمل نفسه في ورطة كبيرة، حيث تتحتم عليه الاستعانة بعدد مماثل من النجوم، أو ربما أكثر، حسب الأحداث الجديدة بالجزء الثالث، لهذا قرر الاستعانة بعدد كبير جداً من الوجوه الجديدة.

وأعلن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه على من يرغب في المشاركة بالمسلسل إرسال صورته ومقطع فيديو له، ومن النجوم الغائبين عن الجزء الثالث هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، أحمد صلاح حسني، وعبدالرحمن أبوزهرة.

ومن مفاجآت الدراما عودة النجمتين ميرفت أمين وبوسي في مسلسل واحد يحمل عنوان «البيت الأبيض»، ويشارك في بطولة العمل صلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين وريم البارودي ومنة فضالي ودنيا عبدالعزيز، وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن إخراج تامر حمزة، وتأليف محمد رجاء، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود.

كما انتهى الفنان بيومى فؤاد من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد «حشمت الأبيض»، وهو مسلسل «ميني دراما» لا تزيد حلقاته على 13 حلقة.. وسيتم عرضه في نهاية هذا العام، ويشارك في بطولة العمل بدرية طلبة، هبة عبدالغني، رانيا ملاح، إنعام سالوسة، إسلام جمال وأحمد جمال سعيد، وأسماء جلال، ويشارك عدد كبير من النجوم الكبار كضيوف شرف، وتتكتم الشركة المنتجة علي هذه الأسماء، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري، وتأليف محمد الشواف. تدور فكرة المسلسل في إطار فانتازي كوميدي، حول رجل من أصل مصري، يدعى حشمت، يترشح للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية، والمفأجاة أنه يفوز بها، ويصبح أول عربي ومصري رئيساً للولايات المتحدة.. وتتطور الأحداث في سياق كوميدي.

أما الفنان أحمد السعدني، فيحضر لمسلسل جديد بعد نجاح مسلسل «الكبريت الأحمر» بجزأيه الأول والثاني، ويدور المسلسل الجديد في 45 حلقة، ويحمل عنوان «عالم افتراضي»، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج إبراهيم فخر، وجارٍ حالياً ترشيح بقية أبطال المسلسل.

مخرج «كلبش» ينشر إعلاناً لطلب ممثلين، بعد وفاة 16 بطلاً من نجوم الجزء الثاني.