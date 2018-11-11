صناعة الفخار بين يدي «جيل الغد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استهدفت ورشة فنية حول فنون صناعة الفخار وطُرق تشكيله، الأطفال من سن سبعة إلى 15 عاماً.

وتعرّف الأطفال المشاركون في الورشة، التي نظمت على هامش فعاليات معرض الشارقة للكتاب، إلى تاريخ صناعة الفخار في دولة الإمارات، والمراحل التي تمرّ بها هذه الصناعة التراثية المعاصرة، بدءاً بخلط الطين، ومروراً بالتشكيل، ومن ثم الحرق، كما تعرفوا إلى الأواني التي كانت تصنع من الفخار، ويتم استخدامها في حفظ الماء وطهي الطعام وحفظه، فضلاً عن أواني الزينة التي تأخذ الكثير من الأشكال.

وأتاحت الورشة للأطفال المشاركين صناعة العديد من النماذج والأشكال الفخارية، مستخدمين الطين والصلصال.