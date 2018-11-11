«جدارية المؤسس» تزيّن ركن الأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعالياته أمس، ورشة عمل بعنوان «جدارية زايد»، استحضرت أمام عدد كبير من الأطفال وأسرهم، العديد من القصص التي أبرزت ملامح من قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته حول أبناء الإمارات وكيفية الاستثمار فيهم، ورفد خبراتهم ومهاراتهم للنهوض بالدولة.

وبيّنت الورشة رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، للمستقبل، وحكمته، وإرادته الصلبة في طريقه نحو تحقيق حلمه، بجعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، التي تعتمد على سواعد وجهود وعقول أبنائها.

وفي ختام الورشة، شارك الحضور في تزيين جدارية زايد بمزيد من الكلمات التي عبّر من خلالها المشاركون عن حبهم وتقديرهم للشيخ زايد، رحمه الله، إذ شملت الكتابات: «رجل بنى أمة»، و«أحب بابا زايد»، و«رحمة الله عليك يا زايد الخير»، و«الشيخ زايد في قلوبنا»، و«الشيخ زايد قائد عظيم ومحب للعرب».