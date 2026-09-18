هزاع بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في الشهيد سعيد عبدالله الشامسي

قدَّم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب المرشح سعيد عبدالله الشامسي، الذي استُشهِد أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام في «مجلس زاخر» بمنطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يتغمَّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّمه في سبيل أداء واجبه الوطني بتفانٍ وإخلاص، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأكَّد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستظل مصدر فخر واعتزاز، ونموذجاً خالداً في الإخلاص والوفاء، مشيراً إلى أن ما سطَّروه من مواقف مشرِّفة سيبقى راسخاً في الوجدان، ومصدر إلهام للأجيال لمواصلة مسيرة التضحية والعطاء، والإسهام في صون مكتسبات الوطن، وتعزيز رفعته وازدهاره.

رافق سموّه، خلال أداء واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.