«النجمة المتأخرة» تصل إلى مايكل دوغلاس

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

احتفل الممثل الأميركي مايكل دوغلاس بعد مرور 50 عاماً على دخوله مجال العمل الفني، بحصوله على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود، بالقرب من نجمة والده الممثل الشهير كيرك دوغلاس.

وإلى جانب أبيه كيرك دوغلاس (101 عام)، رافقت مايكل دوغلاس (74 عاماً) الفائز بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم «وول ستريت» إلى ممر الشهرة زوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز والممثلة جين فوندا.

وقالت فوندا في الاحتفال «حين سمعت أن مايكل سيحصل على النجمة، كان أول ما خطر على بالي لماذا تأخر هذا الأمر طويلاً؟ لاسيما أنه كان دائماً سابقاً عصره». وقال دوغلاس الذي مثل في أكثر من 60 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً «كنت محظوظاً بمعاصرة هوليوود الكلاسيكية وهوليوود الجديدة». وتابع أنه يشعر بالفخر لانضمامه إلى أكثر من 2600 فنان وفنانة على ممر الشهرة في هوليوود.